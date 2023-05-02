Бинер Крайндля Шоелева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бинер
- Имя
- Крайндля
- Отчество
- Шоелева
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45235. БИНЕРЪ, КРАЙНДЛЯ ШОЕЛЕВА. Мщ. пос. Константиновъ, гм. Ржевъ, Лодзин. у., 18 л.; — Петроков. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 140, 1651 и 1 ч. 1635 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 7 Мая 905. | 902 61043 169 М. | 901 32954 169 М.
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