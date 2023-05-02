Жаркий Федор Родионович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жаркий
- Имя
- Федор
- Отчество
- Родионович
- Дата исполнения приговора
- 20 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3123. ЖАРКИЙ ФЕДОР РОДИОНОВИЧ, 19 л., Кубанск. обл., станицы Незамаевой. Северо-Кавказск. Крайсуд. Ст. 1 ч. 169, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 20/ХІІ—-24.
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