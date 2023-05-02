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Крутилин Андрей Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крутилин
Имя
Андрей
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
10 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 203
Источник
Скан
Оригинальная запись
7129. КРУТИЛИН АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 32 л., Серпуховск. у., с. Глатаева. Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Ст. ст. 114а, 180, лиш. св. 1 г. 10 м. Исп. 10 мая 923.

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