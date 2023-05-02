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Кутлометов Кутлияр Есливаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кутлометов
Имя
Кутлияр
Отчество
Есливаевич
Дата исполнения приговора
29 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
7739. КУТЛОМЕТОВ КУТЛИЯР ЕСЛИВАЕВИЧ, 21 г., Бирск. у., Анастасьевск в., д. Месячи. Амурск. Губсуд. Ст. 97 ч. 2, лиш. св. 2 г. 9 м. 11 д. и пор. пр. 2 г. Исп. 29 августа 923.

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