Кутлометов Кутлияр Есливаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кутлометов
- Имя
- Кутлияр
- Отчество
- Есливаевич
- Дата исполнения приговора
- 29 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7739. КУТЛОМЕТОВ КУТЛИЯР ЕСЛИВАЕВИЧ, 21 г., Бирск. у., Анастасьевск в., д. Месячи. Амурск. Губсуд. Ст. 97 ч. 2, лиш. св. 2 г. 9 м. 11 д. и пор. пр. 2 г. Исп. 29 августа 923.
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