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Донских Андрей Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Донских
Имя
Андрей
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
24 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
4043. ДОНСКИХ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ, 25 л., Козловск. у. Подгорн. в. и с. Тамбовск. Губсуд. Ст. ст. 109, 142, 220, лиш. св. 8 л. Исп. 24 июня 923.

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