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Урбанович Иосиф Георгиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Урбанович
Имя
Иосиф
Отчество
Георгиевич
Дата исполнения приговора
04 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 359
Источник
Скан
Оригинальная запись
12325. УРБАНОВИЧ ИОСИФ ГЕОРГИЕВИЧ, 23 л. Рд. в Виленск, г. и у., Янишск. в., д. Пашульнички. Тверск. Губсуд. Ст. 2 ч. 114, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 4/ѴІІІ—24

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