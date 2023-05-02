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Белин Василий Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белин
Имя
Василий
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
11 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
512. Белин Василий Ефимович, 20 л., Тверск. г. Бежецк. у., Красно-Холмск. в., д. Еськино. Н. С. 2 уч. Бежецк. у. Ст. 1 ч. ИЗ, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 11/ХІ—26.

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