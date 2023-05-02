Грачев Никифор Акимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грачев
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Акимович
- Дата исполнения приговора
- 25 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 56
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14307. ГРАЧЕВ, НИКИФОР АКИМОВИЧ, 41 г. Гр. Никольск. у., Верхне-Кемск. в., д. Титовки; — П. С. Карбата г. В.-Устюга. Кража, лиш. св. 1½ г., по амн. нак. сокр. до 1 м. Исп. 25 мая 920.
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