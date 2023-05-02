Тулаев Иван Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тулаев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 412
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140199. ТУЛАЕВЪ, ИВАНЪ СЕМЕНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Сергачск. у., в. и с. Гагина, 35 л.; — Вятск. О. С. 22 Сент. 909, 149 и 1642 У., каторж. раб. 5 л. Исп. 6 Нояб. 909. | 904 69846 172 М. | 99 105509 1655 У. | 96 78115 169 М. | 95 67148 175 М. | 95 67147 1655 У. | 91 73829 169 М. | 90 49381 169 М.
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