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Трутяева Анастасия Евдокимовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трутяева
Имя
Анастасия
Отчество
Евдокимовна
Дата исполнения приговора
01 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 353
Источник
Скан
Оригинальная запись
12120. ТРУТЯЕВА АНАСТАСИЯ ЕВДОКИМОВНА, 29 л., Бузулукс. у., Тоцк. в. и с. Н С. 5 уч. Бузулукск. у. Ст. 140а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 Г. П. В. 3. с. 1/ІѴ—24.

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