Ерошенко Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрошенко Павел Петрович

Ерошенко Павел Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ерошенко
Имя
Павел
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
30 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
4487. ЕРОШЕНКО ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, 20 л., Краснодарск. отд., Ново-Титаровск. в. и ст. Н. С. 1 уч. Краснодарск. отд. Ст. 180, лиш. св. 1 г. Исп. 30 апр. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.