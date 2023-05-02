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Белов Георгий Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белов
Имя
Георгий
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
14 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
518. Белов Георгий Кузьмич, 20 л., Тверск. г., Ржевск. у., Молодотудск. в., д. Кострово. Н. С. 1 р. г. Ржева. Ст. ст. 2 ч. 86, 88, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 14/ѴІІІ—26.

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