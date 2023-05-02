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Веселов Петр Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Веселов
Имя
Петр
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
1070. Веселов Петр Яковлевич, 38 л., Канск. окр., Ирбейск. р. и с. Сибирск. Крайсуд. Ст. ст. 108, 1 ч. 113, 116, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 4/ХІ—26.

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