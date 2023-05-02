Доканов Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоканов Алексей Федорович

Доканов Алексей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Доканов
Имя
Алексей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 114
Источник
Скан
Оригинальная запись
3991. ДОКАНОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 17 л., Карачевск. у., Алешинск. в., д. Изморозни. Брянск. Губсуд. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 5 л. Исп. 31 дек. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.