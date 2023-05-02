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Ершов Григорий Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ершов
Имя
Григорий
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
Источник
Скан
Оригинальная запись
46719. ЕРШОВЪ, ГРИГОРІЙ СЕРГѢЕВЪ. К. Глухов. у., Улановск. в., с. Мочевскаго, 27 л.; — М. С. 5 уч. Армавир. окр., 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 12 Нояб. 904.

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