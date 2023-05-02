Ершов Григорий Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ершов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 12 ноябрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46719. ЕРШОВЪ, ГРИГОРІЙ СЕРГѢЕВЪ. К. Глухов. у., Улановск. в., с. Мочевскаго, 27 л.; — М. С. 5 уч. Армавир. окр., 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 12 Нояб. 904.
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