Некрасова Гликерия Федоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Некрасова
- Имя
- Гликерия
- Отчество
- Федоровна
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 153
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17514. НЕКРАСОВА, ГЛИКЕРИЯ ФЕДОРОВНА, 28 л. Гр. Коротоякск. у., Левороссошанск. в., с. Ловоросина; — Н. С. 9 уч. г. Ростова (н/Д. ). Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 6 окт. 920.
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