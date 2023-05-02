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Зотов Михаил Адрианович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зотов
Имя
Михаил
Отчество
Адрианович
Дата исполнения приговора
22 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 143
Источник
Скан
Оригинальная запись
5006. ЗОТОВ МИХАИЛ АДРИАНОВИЧ, 20 л., Тульск. у., Зайцевск. в., д. Труново. Н. С. 6 уч. г. Тулы. Ст. 114 ч. 1, пор. пр. 3 г. Исп. 22 августа 923.

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