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Коржавкин Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коржавкин
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
15 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
6513. КОРЖАВКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 20 л., Мензелинск. к., Шуганск. в., д. Островской, Н. С. 6 уч. Мензелинск. к., Ст. 205, лиш. св. 1 г. 1 м., Исп. 15 янв. 923.

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