Коржавкин Александр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коржавкин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 15 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6513. КОРЖАВКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 20 л., Мензелинск. к., Шуганск. в., д. Островской, Н. С. 6 уч. Мензелинск. к., Ст. 205, лиш. св. 1 г. 1 м., Исп. 15 янв. 923.
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