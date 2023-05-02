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Семенова Прасковья Семеновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенова
Имя
Прасковья
Отчество
Семеновна
Дата исполнения приговора
13 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 306
Источник
Скан
Оригинальная запись
10490. СЕМЕНОВА ПРАСКОВЬЯ СЕМЕНОВНА, 38 л., Псковск. у., Палкинск. в., д. Крокняково. Н. С. 7 уч. Псковск. у. Ст. ст. 1 ч. 97, 140б, лиш. св. 1 г. 2 м. П. в. з. с. 13/ХІІ — 24.

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