Абросимов Михаил Амвросиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абросимов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Амвросиев
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44665. АБРОСИМОВЪ, МИХАИЛЪ АМВРОсіевъ. К. изъ сс.-посел. Каинск. у., Кыштовск. в., д. Межевокъ, 32 л., рд. Тверск. у., Щербинск. в., въ с. Сѣнцевѣ; — Томск. О. С. (въ 5 р.), 134, 135, 148 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 7 Мая 905. | 903 53686 169 М. | 96 7793 169 М. | 97 80076 1655 У. | 95 38 170¹ М.
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