Макаров Иван Тихонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Макаров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Тихонов
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96194. МАКАРОВЪ, ИВАНЪ ТИХОНОВЪ, 42 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Калуги; — Калужск. О. С., 26 Мая 911, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. Вятск. О. С. отъ 20 Дек. 910 г. (2 ч. 73 Уг. Ул., арестъ 2 н.), арест. отд. 3 г. Исп. 16 Іюня 911. | 906 37276 2 ч. 1655 У. | 86 85786 169 М. | 904 60415 169 М. | 86 41411 169 М. | 900 98200 1655 У. | 85 79726 169 М. | 99 67850 169 М. | 85 50102 169 М. | 99 35668 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.