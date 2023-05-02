Дураков Антон Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дураков
- Имя
- Антон
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 13 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 121
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4209. ДУРАКОВ АНТОН СТЕПАНОВИЧ, 37 л., Коротоякск. у., Красненек. в. и с. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 184 ч. 1, лиш. св. 1 г. 11 м. 26 д. И пор. пр. 3 г. Исп. 13 янв. 923.
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