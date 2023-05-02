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Азаренков Герасим Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Азаренков
Имя
Герасим
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
12633. АЗАРЕНКОВ, ГЕРАСИМ ИВАНОВИЧ, 38 л. Гр. Козельск. у., Бетовск. в., д. Рыловой; — В. С. 6 уч. Болховск. окр. Кража, лиш. св. 1 г. условно.

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