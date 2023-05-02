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Двигуненко Степан Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Двигуненко
Имя
Степан
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
02 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 108
Источник
Скан
Оригинальная запись
3755. ДВИГУНЕНКО СТЕПАН СЕМЕНОВИЧ, 41 г., Старобельск. у., Танюшевск. в., с. Миновки. Н. С 1 уч. г. Нахичевани. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. Исп. 2 февр. 923.

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