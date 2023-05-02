Федотычев Петр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федотычев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 22 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 301
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10422. ФЕДОТЫЧЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 27 л., Бронницк. у., Мячковск. в., д. Щеголева. Н. С. 10 уч. Сокольничск. р. г. Москвы. Ст. 1 ч. 118, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 22/ІѴ—26.
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