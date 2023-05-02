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Калинин Яков Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Калинин
Имя
Яков
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
04 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 121
Источник
Скан
Оригинальная запись
4190. КАЛИНИН ЯКОВ ДАНИЛОВИЧ, 27 л., Читинск. у., Оловяннинск. в. Н. С. 13 уч. Забайкальск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 4/ѴІ—24. 

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