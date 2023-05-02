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Коршунов Михаил Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коршунов
Имя
Михаил
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
17 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 191
Источник
Скан
Оригинальная запись
6685. КОРШУНОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 23 л., Сапожковск. у., Бунсаровск. в. и с., Н. С. 5 уч. г. Омска, Ст. 180 п. «в», лиш. св. и пор. пр. 2 г., Исп. 17 апр. 923.

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