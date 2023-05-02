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Просекин Егор Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Просекин
Имя
Егор
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
02 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
7999. ПРОСЕКИН ЕГОР АФАНАСЬЕВИЧ. 27 л., Иркутск. у., Тугутуйск. в., с. Хароша. Н. С. 2 уч. Иркутск. у. Ст. ст. 143, 150, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 2 июля 923.

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