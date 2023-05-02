Козловский Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозловский Николай Алексеевич

Козловский Николай Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козловский
Имя
Николай
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
11 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
6188. КОЗЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 27 л., Полоцк. у., Красноармейск. в., д. Дмитрово, Н. С. 6 уч. Полоцк. у., Ст. 81г, пор. пр. 2 г., Исп. 11 нояб. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.