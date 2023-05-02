Нефедин Ефим Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нефедин
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 214
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43460. НЕФЕДИНЪ, ЕФИМЪ ВАСИЛЬЕВЪ (онъ же Мефодинъ). Лиш. ос. пр. солд. сн., не прип., 28 л., рд. въ г. Николаевѣ; — Херсон. О. С., 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1647 У., арест. отд. 2 г. и 9 м. Исп. 10 Мая 907. | 900 100924 1647 У. | 95 40197 1643 У. | 98 95127 1647 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.