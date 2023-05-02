Микулла Константин Францевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Микулла
- Имя
- Константин
- Отчество
- Францевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 143
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17178. МИКУЛЛА, КОНСТАНТИН ФРАНЦЕВИЧ, 42 л. Рд. в Лидск. у.; — Н. С. Московско-Заставск. р. 2 отд. г. Петрограда. Хищение, пр. р. 1 г. условно.
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