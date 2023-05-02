Коченович Василий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коченович
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 195
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6837. КОЧЕНОВИЧ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 27 л., Минск. у., Сверосинск. в., д. Перетек, Московск. Губсуд, Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 2 г. 2 м. 20 дн. и пор. пр. 3 г., Исп. 1 ноября 923.
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