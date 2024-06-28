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Воронов Николай Федотов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воронов
Имя
Николай
Отчество
Федотов
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 57
Источник
Скан
Оригинальная запись
45883. ВОРОНОВЪ, НИКОЛАЙ ФЕДОТОВЪ (Федоровъ). К. Скопин. у., Черновск. в., д. Кикиной, 32 л., рд. Раненбург. у., въ с. Урусовѣ; — М. С. Николаев. уч. г. Москвы (въ 3 р.), 3 п. 14, 14¹, 169, 2 п. 170 и 1 п. 170¹ М., тюр. 7 м. Исп. 28 Мая 905. | 902 20917 172 М. | 900 31574 169 М.

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