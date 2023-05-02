Казакеев Илья Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Казакеев
- Имя
- Илья
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3937. КАЗАКЕЕВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Великолуцк. у., Копылковск. в., д. Карасно. Псковск. Губсуд. Ст. 2 ч. 75, лиш. св. 2 г. п пор. пр. 2½ г. П. в. з. с. 16/ѴІІІ—24.
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