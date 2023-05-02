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Бабанов Василий Алексьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бабанов
Имя
Василий
Отчество
Алексьев
Дата исполнения приговора
05 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
129708. БАБАНОВЪ, ВАСИЛІЙ АЛЕКСЪевъ. К. Епифан. у., Хованск. в., д. Колесовки, 33 л.; — З. Н. 6 уч. Богородицк. у. 5 Сент. 909, 4 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 13 Окт., счит. ср. съ 5 Сент. 909. | 907 10217 169 М.

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