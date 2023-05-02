Трайчук Василий Парфентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трайчук
- Имя
- Василий
- Отчество
- Парфентьев
- Дата исполнения приговора
- 28 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 460
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32242. трайчукъ Василій парфентьевъ (онъ же Огородниковъ). К. изъ сс.-посел. Тобольск. у., Бѣгишевск. в., д. Сосновой, 50 л., рд. Балтск. у., Переймск. в., въ д. Чернечѣ; — Тобольск. О. С., 4 п. 134, 135, 2 ч. и 1 п. 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 27 Окт. 908 г. (приг. къ тому же наказ.) арест. отд. 2½ г. Исп. 28 Нояб. 908. | 906 66444 1655 У. | 93 23764 170 М. | 902 48492 1651 У.
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