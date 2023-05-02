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Богомолов Яков Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богомолов
Имя
Яков
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
26 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 61
Источник
Скан
Оригинальная запись
2191. Богомолов Яков Ильич, 30 л., Рубцовск. окр., Курьинск. р., с. Ивановки. Н. С. 5 уч. Рубцовск. окр. Ст. 143, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 26 июля 926. Наст. приг. поглощен приг. Н. С. 5 уч. Рубцовск. окр., вст. в зак. силу 12 мая 926.

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