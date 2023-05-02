Шнурков Евгений Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шнурков
- Имя
- Евгений
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 16 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8300. ШНУРКОВ, ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, 30 л. Гр. Алексинск. у., Шараносовск. в., д. Сукромны; - Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Побег из концентрац. лагеря, лиш. св. 9 м. Исп. 16 сент. 919. | предыдущие судимости 915 84016 1655 У. | 910 96369 169 М. | 913 175910 1655 У. | 908 156534 172 М. | 912 57799 1655 У.
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