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Коновалов Николай Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коновалов
Имя
Николай
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
26 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 183
Источник
Скан
Оригинальная запись
6399. КОНОВАЛОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 39 л., Вологодск. у., Несвойск. в. и д., Н. С. 1 уч. Вологодск. у., Ст. 149 ч. 1, лиш. св. 2 г., Исп. 26 мая 923.

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