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Шахмин Алексей Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шахмин
Имя
Алексей
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 388
Источник
Скан
Оригинальная запись
13284. ШАХМИН АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, 31 г., б. Екатеринбургск. окр., завода Полевского. Н. С. 20 уч. б. Екатеринбургск., окр. Ст. 140а, лиш. св. 1½. П. в. з. с. 16/Х—24.

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