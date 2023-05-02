Шахмин Алексей Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шахмин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 388
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13284. ШАХМИН АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, 31 г., б. Екатеринбургск. окр., завода Полевского. Н. С. 20 уч. б. Екатеринбургск., окр. Ст. 140а, лиш. св. 1½. П. в. з. с. 16/Х—24.
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