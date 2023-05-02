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Рылов Степан Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рылов
Имя
Степан
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 189
Источник
Скан
Оригинальная запись
18702. РЫЛОВ, СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ, 42 л. Гр. Котельническ. у., Тороповск. в., д. Рылово; — Н. С. 10 уч. Котельническ. у. Ранение, лиш. св. 5 л. Осужд. 8 окт. 919.

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