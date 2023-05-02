Чайка Андрей Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чайка
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 02 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 383
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13130. ЧАЙКА АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 23 л., Курск. г., б. Суржанск. у., Миропольск. в., д. Сенной. Н. С. 5 уч. б. Суджанск. у. Ст. 183, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 2/ІІ—24.
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