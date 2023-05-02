Косарев Иван Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Косарев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 162
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83585. КОСАРЕВЪ, ИВАНЪ ГРИГОРЬЕВЪ (онъ же Коцаревъ и Коцарь), 47 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Туринск. у., Коркинск. в., с. Галактіоновскаго, рд. Сумск. у., Юнжовск. в., въ д. Давиловкѣ; — Екатеринбургск. О. С., 14 Марта 911, 152¹, 13 и 1 ч. 1654² У., арест. отд. 2 г., съ зач. 1 г. предв. заключ. Исп. 28 Мая 911. | 906 62955 170¹ М. | 87 78682 170 М. | 902 44532 1653 У. | 85 78990 169 М. | 93 1013661654¹ У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.