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Барулин Василий Евдокимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барулин
Имя
Василий
Отчество
Евдокимович
Дата исполнения приговора
02 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
504. БАРУЛИН, ВАСИЛИЙ ЕВДОКИМОВИЧ, 18 л. Гр. Белозерск. у., Поркумовск. в., д. Больш. Двора (Слободки); — Н. С. 5 уч. Белозерск. у. Убийство, лиш св. 5 л. Исп. 2 сент. 919.

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