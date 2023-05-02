Зенев Тостон
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зенев
- Имя
- Тостон
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4936. ЗЕНЕВ ТОСТОН, 26 л., Атбасарск. у., Бесобинск. в., аула № 5. Н. С. 2 уч. Атбасарск. у. Ст. ст. 90, 177, лиш. св. 1 г. Исп. 24 марта 923.
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