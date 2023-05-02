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Беляков Степан Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беляков
Имя
Степан
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
13248. БЕЛЯКОВ, СТЕПАН КУЗЬМИЧ, 21 г. Гр. Сергинск. у., Кузьминск. в., д. Мокрой; — С. 1 сов. карполка г. Нижн.-Повюрода. Паруш. устава гаринз. службы, лиш. св. 1 г. условно.

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