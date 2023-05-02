Никифоров Тимофей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никифоров
- Имя
- Тимофей
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 160
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5110. Никифоров Тимофей, 21 л.. Гр. Новоржевск. у. Туровск. в., д. Горивицы;—Н. С 6 уч. Новоржевск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 24 мая 918.
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