Белякевич Михаил Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белякевич
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45585. БѢЛЯКЕВИЧЪ, МИХАИЛЪ ДМИТріевъ. К. Липовецк. у., Подвысочанск. в., с. Панголина, 42 л.; — Кам.-Подольск. О. С., 2 ч. 1484 У., арест. отд. 2 г. и 9 м. Исп. 13 Мая 905.
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