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Прохорова Александра Митрофановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прохорова
Имя
Александра
Отчество
Митрофановна
Дата исполнения приговора
22 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 293
Источник
Скан
Оригинальная запись
10825. Прохорова Александра Митрофановна, 22 л., Петрозаводск. у., Ладвинск. в. и с. Н. С. Деж. кам г. Петрозаводска. Ст. 176, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 22 авг. 926.

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