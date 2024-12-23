Каримов Халиулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каримов
- Имя
- Халиулла
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32082. КАРИМОВЪ, ХАЛІУЛЛА (ХАМУЛла). Лиш. ос. пр. изъ к. Чистопольск. у., Муслюмкинск. в., д. Наратъ-Илги, 29 л.; — Казанск. О. С. (въ 6 р.), 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 28 Февр. 905. | 902 81668 1655 У. | 96 29827 1655 У. | 99 95248 1655 У. | 94 40271 169 М. | 96 59380 169 М.
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